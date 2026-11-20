Sonia Catalán - FUNDACIÓN MÁS SÉNIOR

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Más Sénior ha propuesto a los candidatos de las elecciones generales crear el Ministerio de Mayores, que atienda las demandas de la población mayor de 65 años, "del mismo modo que existe un Ministerio de Infancia y Juventud".

Este viernes ha enviado a los partidos de ámbito estatal una carta con las propuestas y su directora general, Sonia Catalán, ha defendido que "no son políticas sólo para mayores; son políticas para una sociedad cada vez más longeva", informa en un comunicado.

Alega que un ministerio incorporaría transversalmente necesidades y demandas de un amplio sector de población en el núcleo de decisiones del Gobierno, dándole más visibilidad, representación institucional y "políticas públicas que reconozcan su diversidad, sus derechos y su contribución económica y social".

Esta propuesta de la 'Agenda de la Longevidad para las elecciones generales de 2026' se completa con un Consejo Estatal de las Personas Mayores como órgano permanente de participación que evalúe las políticas públicas.

Entre el resto de propuestas destacan jubilarse sin penalización tras 40 años cotizados; medidas contra el edadismo laboral y el paro de larga duración de los mayores de 45; pensiones de viudedad con el 100% de la base reguladora; reforzar la lucha contra la brecha de género en las pensiones (que es del 31%), y reforzar el sistema de dependencia.

También plantea un Plan Nacional de Salud Pública y Longevidad; una Estrategia Nacional de Salud Mental en Personas Mayores; más plazas en el programa de turismo social del Imserso, y facilidades para garantizar el derecho a voto de mayores dependientes o que viven en residencias.