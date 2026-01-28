La Fundación Princesa de Girona escoge a los 5 finalistas del Premio Social 2026

Archivo - La Princesa Leonor (3i) y la Infanta Sofía (4i) durante un encuentro con el Consejo Asesor Joven de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), en una imagen de archivo. - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

GIRONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la Fundación Princesa de Girona ha escogido 5 finalistas del Premio Princesa de Girona Social 2026, provenientes de Girona, Barcelona, Alicante y Madrid, y el ganador se proclamará el martes en el acto central del Tour del Talento presidido por el rey Felipe VI en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), en un galardón dotado con 20.000 euros.

En un comunicado este miércoles, la Fundación ha explicado que los finalistas son el técnico de Integración Social Hatim Azahri Akhnous (Nador, Marruecos, 1998) por crear en 2019 la asociación juvenil sin animo de lucro Joves Units del Poble-sec, en Barcelona, y el médico y emprendedor social Pol Ricart (Castell d'Aro, Girona, 1992), por impulsar MedBrain Global, una herramienta de IA diseñada para ofrecer "diagnósticos médicos precisos".

También son finalistas la emprendedora social Diana de Arias Far (Dénia, Alicante, 1990), fundadora de Decedario, que combina ciencia y juego para el desarrollo de capacidades cognitivas, emocionales y sociales; la ingeniera en Telecomunicaciones y fundadora de Saturno Labs, Natalia Rodríguez Núñez-Milara (Madrid, 1990), y el emprendedor social Mateo Nicolás Salvatto Canle (Buenos Aires, Argentina/Madrid, 1999) por crear Háblalo, una tecnología gratuita que permite comunicarse a persones sordas, con autismo, parálisis cerebral, ELA y afasia post ictus, entre otras.