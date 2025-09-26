La Fundación Princesa de Girona impulsa el talento de jóvenes maestros a través de la IA y música

GIRONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Girona ha organizado el 6 programa 'Generació docents', que impulsa el talento de los jóvenes maestros promoviendo el uso de la Inteligencia Artificial y de la música en el aula, informa en un comunicado este viernes.

Los ejes de esta edición son la innovación tecnológica, el bienestar emocional y el compromiso con la escuela rural y, en un encuentro en S'Agaró, los 35 futuros docentes participantes han explorado cómo la IA puede ser una herramienta pedagógica "clave" para enseñar, evaluar y desarrollar competencias personales.

La directora de Programas Educativos de la Fundación, Sandra Camós, ha subrayado que "existe una crisis de relevo generacional en el profesorado", por lo que desde el programa forman, mentorizan y ofrecen experiencias prácticas para que los maestros jóvenes vayan mejor preparados, fortalezcan su vocación y permanezcan en las aulas.

Los futuros docentes que han participado en el programa vienen de Andalucía (16), Castilla y León (3), Catalunya (3), Comunidad Valenciana (3), Aragón (2), Comunidad de Madrid (2), Murcia (2), Cantabria (1), Castilla-la Mancha (1) y Ceuta (1).

El programa ofrece estancias en escuelas rurales de Aragón, Galicia, Extremadura y Castilla y León para "promover la capacitación docente y que conozcan otras realidades educativas", y dos alumnos catalanes, de Girona y Barcelona, harán prácticas en dos escuelas rurales de Huesca y Burgos a partir de noviembre.