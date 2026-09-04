La Fundación Princesa de Girona inicia su primer 'bootcamp' con 30 jóvenes emprendedores - FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

GIRONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Girona ha iniciado este viernes en su sede de Girona el primer 'bootcamp' del programa Generación Propósito 2.0 con 30 emprendedores jóvenes de diferentes puntos de España con el objetivo de avanzar en el desarrollo de sus proyectos y potenciar su impacto.

El encuentro en Girona ha dado el pistoletazo de salida a los 4 'bootcamp' que el programa celebrará durante este mes de septiembre en Girona, Madrid, Zaragoza y Sevilla y que reunirá a cerca de 120 jóvenes, informa la fundación en un comunicado.

Organizados en equipos, los jóvenes han trabajado a partir de un reto real planteado por la fundación, en este caso, cómo reforzar la comunidad de Generación Propósito para que los proyectos puedan conectar con otras iniciativas afines.

A lo largo de la sesión, los equipos han tenido que superar diversos retos que les han permitido incorporar progresivamente diferentes herramientas de IA a los procesos de investigación, análisis y desarrollo de sus propuestas.

El 'bootcamp' continuará este sábado en el Teatre-Museu Dalí de Figueres, donde los 30 jóvenes participarán en un taller de liderazgo a través del arte, conducido por la ceo de la Fundació Heura, Sílvia Benaiges, y de nuevo en la sede de la fundación un taller de liderazgo y habilidades para emprender con la doctora en Psicología María Palacín y una sesión de emprendedoría socialmente responsable.