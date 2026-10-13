La Fundación Princesa de Girona y la Nando y Elsa Peretti impulsan el talento joven con mentorías

Momento del acto en Font de la Pólvora - FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

GIRONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Girona y la Fundación Nando y Elsa Peretti han puesto en marcha 'Talent als Barris', un proyecto con el que quieren impulsar el talento joven de los barrios de Girona Este a través del acompañamiento, mentoría y acciones comunitarias.

En una primera fase, el programa trabajará con 10 jóvenes de los barrios de Vila-roja, Mas Ramada, Font de la Pólvora y Grup Sant Daniel, dentro de un ámbito comunitario más amplio que incluye también la Creueta, informan las fundaciones en un comunicado este martes.

NUEVA ALIANZA

La iniciativa representa una "nueva alianza" entre ambas fundaciones para acercar los programas, recursos y oportunidades de la Fundación Princesa de Girona a entornos geográficos y sociales que pueden beneficiarse de este tipo de acompañamiento, contribuyendo así a generar más oportunidades para los jóvenes.

El director general de la Fundación Princesa de Girona, Salvador Tasqué, explica que todos los jóvenes tienen talento pero que "a veces hay barreras sociales y culturales que no permiten que este talento aflore", y defiende que la iniciativa permite desarrollar este talento en igualdad de condiciones a través de la cultura, el deporte o de nuevos referentes como los premiados Princesa de Girona.

MENTORÍA PERSONALIZADA

La iniciativa combina actividades comunitarias con un programa de mentoría social personalizada, y el objetivo es establecer una relación "estrecha y de confianza sostenida" entre el joven y una persona referente que le escuche, le ayude a reconocer sus capacidades y le acompañe en las decisiones sobre su futuro.

Este pasado sábado, 10 de octubre, Font de la Pólvora acogió el inicio del proyecto con una tarde abierta a los vecinos impulsada por la Fundación Princesa de Girona, la Fundación Nando y Elsa Peretti y la Associació de Veïns de Font de la Pólvora.