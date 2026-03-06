Fúnez (PP) ve cambios de opinión en Sánchez respecto a la guerra: "Sánchez siempre miente"

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, y el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández - EUROPA PRESS

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha señalado este viernes cambios de opinión en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a la guerra en Oriente Medio, y ha afirmado: "Sánchez siempre miente".

Lo ha dicho en declaraciones a periodistas en el laboratorio Aldo-Unión en Esplugues de Llobregat (Barcelona), junto al portavoz del PP en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández, antes de reunirse con representantes del laboratorio.

"Dice esas cuatro palabras del 'No a la guerra' y minutos después ya sale una fragata para cumplir, lógicamente, con nuestros compromisos internacionales", y ha afirmado que la política exterior no puede estar al servicio de una persona, en referencia a Sánchez, sino al servicio de los intereses del país.

En este sentido, respecto a la comparecencia de Sánchez en el Congreso para informar sobre la posición del Ejecutivo ante el conflicto en Oriente Medio, Fúnez ha subrayado que desde el PP pidieron esta comparecencia para explicar las líneas del Gobierno y "el cumplimiento o no cumplimiento" de los compromisos tanto con la Unión Europea como con la OTAN.

"No es de recibo que el presidente del Gobierno esté más preocupado de una cámara de televisión que de la cámara que representa la soberanía nacional", ha zanjado.

"NO SÉ SI EL BULO ES EL NO A LA GUERRA"

Preguntada por el vídeo difundido por el PP de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el que el partido aseguró que decía 'Estoy con Trump', y que la ministra ha negado y ha explicado que realmente dice 'Estoy cómoda', Fúnez ha respondido: "No sé exactamente si en el vídeo decía una cosa o la contraria".

"Al final no sé si el bulo es el 'No a la guerra", ha sostenido la dirigente popular, quien ve lógico que los españoles se sientan confundidos por los cambios de opinión que, a su juicio, expresa el presidente del Gobierno.