La gala de los Goya se celebrará el 28 de febrero en el CCIB de Barcelona

La Consellera De Cultura De La Generalitat, Sònia Hernández, El Presidente De La Academia Del Cine, Fernando Méndez Leite, Y El Alcalde De Barcelona, Jaume Collboni, En La Presentación De Los Goya.

BARCELONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La gala de los 40 Premios Goya de la Academia de Cine se celebrará el sábado 28 de febrero en el Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), ha anunciado el presidente de la Academia del Cine, Fernando Méndez Leite.

Lo ha anunciado este viernes en la presentación de los Goya en el Palau de la Generalitat junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández.

Los Goya se celebrarán en Barcelona tres semanas después que los Premis Gaudí de la Acadèmia de Cinema Català, que se entregan el domingo 8 de febrero en una gala en el Gran Teatre del Liceu.

