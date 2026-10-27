La galería Artur Ramon de Barcelona celebra 100 años con Goya, Picasso y Warhol a la venta

Ramon Navarro presentado la muestra en la galería. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La galería Artur Ramon Art de Barcelona celebra su 100 aniversario con la exposición 'La pervivencia de una mirada', con obras a la venta de Goya, Picasso, Warhol, Sorolla, Casas, Zurbarán, Barceló y Anglada-Camarasa, entre otros, que podrán verse hasta el 5 de febrero.

La muestra quiere homenajear un siglo de coleccionismo desde que Artur Ramon i Vendrell, bisabuelo del actual propietario, comenzó a anunciarse como anticuario en Sitges (Barcelona) en 1926, habiendo pasado después durante 75 años por el local de la calle de la Palla de Barcelona, hasta trasladarse a Bailèn en 2017, según ha explicado a la prensa Artur Ramon Navarro, bisnieto del fundador, este martes.

Con un total de 37 obras, los visitantes podrán recorrer 8 siglos de historia del arte, desde el Maestro de Cabestany y sus cabezas del monasterio de Sant Pere de Rodes, del siglo XII, hasta cerámicas recién salidas del taller de Miquel Barceló.

PINTURA

De entre las piezas expuestas destacan el 'Retrato de Carles Casagemas', de 1900, de Pablo Picasso, en la que el malagueño pintó a su amigo que terminaría suicidándose; o 'San Pascual Bailón', de Francisco de Goya, que data de 1781-1785 y que se descubrió en 2020, habiendo estado falsamente atribuido a Francisco Bayeu.

También puede verse una pieza de Andy Warhol regalada a un "amigo suyo catalán" que andaba por Nueva York en 1974; 'Elaboración de la pasa en Jávea' de Joaquín Sorolla, dedicado a Joan Maragall; un cuadro inusualmente grande de Hermen Anglada-Camarasa, 'La figuera de l'hort, hivern. Mallorca', y un bodegón de Juan de Zurbarán.

Las pinturas expuestas incluyen también nombres como José de Ribera ('San Pedro en lágrimas', 1628-1632), Ramon Casas ('Grasse matinée', 1900), Santiago Rusiñol ('Erik Satie tocant l'harmònium', 1891), y Luis Edigio Meléndez ('Bodegón con beusgos y naranjas', 1770).

"Hace 20 o 30 años no hubiera pensado que podría conseguir obras de este calibre", ha reconocido Ramon Navarro.

ESCULTURA

A nivel de escultura, la exposición presenta, entre otros, 'Mujer durmiendo', de Mariano Fortuny y Madrazo, que pese a no ser un nombre tan reconocido como otros está impregnado de influencias de Rodin, a cuyo taller asistió.

También pueden verse 'Écho', de Pablo Gargallo; el 'Capitel número 3', de Susana Solano, y 'Estabilitat', de Josep Maria Subirachs, así como una alfombra de influencia mozárabe hecha en Cuenca en 1630.

PRECIOS Y COLECCIONISMO

Los precios de las obras (todas a la venta, aunque algunas ya están apalabradas) oscilan entre los menos de 10.000 euros, que corresponden a los cuadros de los hermanos Santilari, hasta el más de 1 millón que puede llegar a costar Goya o Warhol.

Ramon Navarro ha explicado que tratan de vender primero aquí y, si no se puede, tratan de exportarlo al mercado internacional, por ejemplo, a la feria Tefaf de Maastricht (Países Bajos), que se celebrará en marzo.

Asimismo, ha destacado la importancia de que haya relevo generacional en el coleccionismo y ha dicho que siempre ponen "todas las facilidades" para los coleccionistas jóvenes.

Dado el alto valor que tienen algunas de las obras expuestas, la galería ha reforzado la seguridad para esta muestra, con personal de refuerzo durante las inauguraciones y un sistema de protección de las piezas equivalente al de los grandes museos.