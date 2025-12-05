La Galería Joan Gaspar de Barcelona expone 32 dibujos y grabados de Matisse

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Galería Joan Gaspar de Barcelona expone desde este viernes al 21 de febrero una selección de 32 dibujos y grabados originales de Henri Matisse que permite acercarse a esta faceta menos conocida de su trayectoria.

'Henri Matisse. Dibujos y grabados' pone el foco en este aspecto "poco conocido, pero esencial" de la trayectoria de Matisse, ya que entre 1900 y 1954 produjo cerca de 800 grabados y numerosos libros ilustrados, informa la sala en un comunicado.

La exposición es fruto de un acuerdo de colaboración con la Maison Matisse, fundada en 2019 por el bisnieto del artista Jean-Matthieu Matisse, con la voluntad de preservar y difundir la creación del pintor, mediante colaboraciones con artistas y diseñadores contemporáneos.

La muestra reúne 32 dibujos y grabados realizados entre 1906 y 1952 y revela como el artista adapta cada técnica, ya sea aguafuerte, punta seca o litografía, a la inmediatez de su trazo y a su dominio técnico.

La exposición arranca con dos grabados del periodo fauvista que ilustran la capacidad de Matisse para abordar un mismo tema con lenguajes plásticos diferentes, 'Petit bois clar' y 'Le Grand Nu', con una figura femenina en la misma posición.

El recorrido ahonda en el rostro como uno de los elementos centrales del imaginario de Matisse y refleja cómo lo convierte en un signo especial de su vocabulario artístico.

La selección de obras incluye 'La Pompadour' que creó con finalidades filantrópicas, en respuesta al llamamiento hecho en 1952 por el secretario de Estado de Cultura de Francia para recaudar fondos para la restauración del Palacio de Versalles.

También está en la exposición con el aguatinta 'Trois visages, À l'amitié', que representa los rostros de Guillaume Apollinaire, André Rouveyre y el propio artista, que permite descubrir un Matisse más íntimo.