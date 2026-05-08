Gamarra asegura sobre el hantavirus que con el PP la Agencia Estatal de Salud Pública "estaría en marcha"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en una atención a los medios en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que con su partido en el Gobierno ya se hubiera creado una Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) para la gestión de emergencias sanitarias: "Si hubiéramos estado en el Gobierno, esa hubiera sido una de las prioridades de Alberto Núñez Feijóo. Y hoy esa agencia estaría en marcha".

En declaraciones a los medios este viernes en Barcelona ha lamentado que el anuncio del Gobierno de que crearía esta agencia tras la pandemia por la Covid-19 no sea una realidad: "Con un gobierno serio, responsable, centrado única y exclusivamente en resolver los problemas de los españoles, sin duda alguna esa agencia ya existiría y hoy no la tenemos".

Para Gamarra, es una prueba de que el de Pedro Sánchez es un gobierno fallido que se dedica tan solo a sobrevivir, pero no a gobernar y dar soluciones: "Estos ocho años de Pedro Sánchez son ocho años absolutamente vacíos", y ha dicho que la prioridad ha sido llevarse el dinero de los españoles, en referencia a los casos de corrupción sobre exmiembros del Ejecutivo.

La Agencia Estatal de Salud Pública es "una de las primeras conclusiones" de la Covid-19, según Gamarra, y seis años después del inicio de la pandemia, no se ha materializado.

El Gobierno llevó al Congreso de los Diputados en marzo de 2025 el proyecto de Ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), que fue tumbado por los votos en contra del PP, de Vox y de Junts; los populares justificaron el sentido de su voto por el supuesto "veto" del Gobierno a una serie de enmiendas referidas a otra norma.

GRUPO DE EXPERTOS

La dirigente popular ha reclamado que el Gobierno dé a conocer los nombres de los expertos en salud pública que amparan las decisiones que toma sobre la gestión del hantavirus: "Porque lo importante no es la voz de los políticos, sino es la voz de los expertos".

Ha sostenido que los españoles no están tranquilos ante la presencia del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, y ha dicho que si no se conocen los nombres solo se provoca incertidumbre y un "caos que genera intranquilidad".

FERNANDO CLAVIJO

También ha afeado la supuesta falta de comunicación del Gobierno con el presidente de las Islas Canarias, Fernando Clavijo, sobre la gestión del crucero con personas infectadas con antavirus: "No se le ponía el teléfono ni le devolvía las llamadas el presidente del Gobierno", ha lamentado.

Ha criticado que "una parte del Gobierno dice una cosa y la otra parte dice la contraria" sobre las cuarentenas, en referencia a las posiciones de los ministerios de Defensa y de Sanidad sobre esta cuestión.