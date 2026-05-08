Gamarra (PP) dice que hay "mayor ineficiencia" en los juzgados por la ley de eficiencia procesal

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en una atención a los medios en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha criticado la "mayor ineficiencia" en la Justicia que ha provocado la ley de eficiencia procesal impulsada esta legislatura por el Gobierno, en contra del discurso triunfalista que detecta en el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

"Cualquier tribunal de instancia o palacio de justicia que se visite en estos momentos demuestra justamente lo contrario", ha dicho en una atención este viernes a los medios ante la Ciutat de la Justícia de Barcelona, tras un encuentro con procuradores y abogados.

Además, ha lamentado la falta de seguridad jurídica de las normas que impulsa el Gobierno, que cree que implican una mayor litigiosidad: "Con ello está retrasando que los ciudadanos puedan acceder a la justicia, retrasarla y además encarecerla".

Ha reclamado a Bolaños que haya más jueces, más fiscales y más letrados de la administración de justicia, además de agilizar las ejecuciones de sentencias: "Hay 11.000 millones de euros que están parados en ejecuciones de sentencia, también como consecuencia de esta ley".

A todo ello se le suma, ha dicho Gamarra, que el Gobierno no respeta ni garantiza la independencia de los jueces, y los ataca para "buscar resquicios a través de los cuales, desde los resortes del Estado, defenderse de las causas en las que en estos momentos está siendo investigada la familia, el entorno y el partido del presidente".

SENTENCIA DEL TJUE

Gamarra se ha referido también a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declaró el jueves que exigir diez años de residencia para acceder a prestaciones sociales supone una "discriminación indirecta" contra los beneficiarios de protección internacional, al afectar principalmente a los no nacionales y no estar justificado por el coste económico o administrativo de la ayuda.

Gamarra ha rechazado que esta sentencia tenga que ver con el concepto de 'prioridad nacional' al referirse a las personas que están en situación de protección internacional, y ha defendido la política de inmigración del PP: "Una política legal, una política ordenada, está en el marco de lo que la justicia europea establece que es posible".

AYUSO EN MÉXICO

Preguntada por si cree que la visita a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha contribuido a la relación entre España y el país centroamericano, ha respondido que Ayuso ha defendido los intereses de su comunidad y las buenas relaciones.

"Estamos hablando del segundo país que más invierte en una comunidad autónoma como es Madrid. En definitiva, la señora Ayuso está defendiendo los intereses de su comunidad y, por tanto, las buenas relaciones", ha zanjado.