La Game Jump FP reúne a 44 estudiantes para crear videojuegos en 48 horas en RetroBarcelona

Presentación de la Game Jump FP - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Game Jump FP reunirá a 44 estudiantes de nueve centros de FP para crear videojuegos en 48 horas en RetroBarcelona, según ha informado este martes el Departamento de Cultura de la Generalitat en un comunicado.

La iniciativa se celebrará del 15 al 17 de mayo en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el marco de la 11ª edición del evento, que incluirá también charlas, exposiciones, torneos y zonas de juego dedicadas a videojuegos clásicos y actuales.

El objetivo del programa es impulsar el talento joven y acercarlo a la industria del videojuego, facilitando la creación de prototipos en un entorno que conecta formación y sector profesional.

La directora general de Innovación y Cultura Digital, Marisol López, ha destacado el papel de la iniciativa dentro de la estrategia pública para el sector: "Refuerza el sector como ámbito estratégico y consolida el vínculo entre centros formativos y la industria".

Por su parte, el director de RetroBarcelona, Carles Garcia, ha destacado la ampliación del evento, que ocupará 8.000 metros cuadrados: "Permitirá incrementar el número de arcades originales y mejorar la experiencia de los asistentes".