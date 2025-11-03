García exige a las CCAA del PP facilitar los datos de cribado de cáncer de mama: "El plazo es ya"

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reiterado este lunes su exigencia a las comunidades autónomas gobernadas por el PP a facilitar los datos de cribado de cáncer de mama al Gobierno y ha expresado que el Ejecutivo les hará un requerimiento formal en el caso de que no respondan: "El plazo es ya".

"Esta misma semana lo que les vamos a decir al Partido Popular es que los datos no son suyos, que la confianza en los programas no es suya, que la sanidad pública es sagrada", ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press, donde ha señalado que el Ejecutivo enviará a las comunidades populares un requerimiento formal en el caso de que no respondan.

Preguntada por si las otras comunidades no gobernadas por el PP han facilitado los datos, entre ellas Catalunya, ha expresado que algunos los han facilitado ya y otras lo van a hacer "en breve".

LEY ANTITABACO

Sobre la futura ley antitabaco, ha subrayado que espera que esta esté vigente "a principios del año que viene", que la norma cuenta con un consenso social y que las medidas son, para ella, absolutamente imprescindibles.

Ha explicado que el texto ya ha pasado por el Consejo de Ministros, que actualmente está en audiencia pública --a la espera de alegaciones-- y que el recorrido que falta es que el texto vuelva al Consejo de Ministros tras los informes perceptivos para llegar finalmente al Congreso de los Diputados, donde estará abierto a las enmiendas de todos los grupos parlamentarios.