El Gargar Festival de Murals i d'Art Rural de Penelles (Lleida) cierra su 11 edición este domingo

Gargar Festival de Murals i d'Art Rural de Penelles (Lleida) - FESTIVAL GARGAR / ANNA REQUENA

LLEIDA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Gargar Festival de Murals i d'Art Rural de Penelles (Lleida) cierra su edición número 11 este domingo tras cuatro días de programación que ha combinado propuestas culturales en espacios del municipio, talleres artísticos, actividades familiares, propuestas musicales y la Fira del Món Rural.

Esta edición ha estado marcada por la diversidad de lenguajes artísticos y por la covivencia entre creadores internacionales y talento local, con artistas como Nina Plirroja, Patricia Mariano y Alain Weler, que han aportado nuevas miradas al recorrido mural, y con la presencia de otros nombres como Werens, Llukutter, Yubia, Laia Sauret, Oriol Arumi y Didi, informa la organización en un comunicado.

El alcalde de Penelles, Eloi Bergós, ha afirmado que El Gargar "ya no es solo un festival, es una manera de entender el pueblo y el territorio a través del arte y la comunidad", y ha destacado que este evento supone una herramienta real de transformación cultural del municipio.

Por su parte, la directora artística del festival, Maria del Mar López-Pinto, ha remarcado la respuesta del público y ha subrayado que los artistas han acudido con tiempo y han podido trabajar con calma: "Cada año el nivel es alto, pero este año todas las obras tienen alguna cosa especial", ha apuntado.

Lépez-Pinto ha subrayado la importancia de la "variedad artística, con artistas consolidados y también con nuevos talentos" lo que, afirma, hace que el festival tenga una identidad propia.