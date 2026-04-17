Garriga (Vox) agradece a Guardiola (PP) el acuerdo en Extremadura y destaca la "prioridad nacional"

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha agradecido este viernes a la presidenta de Extremadura en funciones, María Guardiola (PP), el acuerdo de gobierno alcanzado, que "por primera vez en la historia política de España pone la prioridad nacional como requisito imprescindible en las ayudas sociales y el acceso a la vivienda".

"Es un hito muy importante que Vox quiere poner en valor y que va a ser un eje estratégico, no solo en este gobierno, sino en los futuros", ha declarado a los periodistas ante la sede de Vox en Barcelona, y ha insistido en que Vox aspira a más y así lo hará valer en otros lugares como Aragón donde tuvieron más apoyo electoral que en Extremadura.

Ha celebrado el acuerdo con el PP extremeño, "un punto de partida en la línea correcta para cambiar el rumbo", y ha destacado también las políticas que Vox asumirá en familia y natalidad de manera transversal, ha dicho.

DOS COMPROMISOS

Para Garriga, el acuerdo con Guardiola tiene dos bases: el compromiso de colaborar entre las dos formaciones "que tienen diferencias ideológicas pero tienen un objetivo común", y el compromiso de elaborar y aprobar unos presupuestos cada año.

Ha añadido que es un acuerdo de gobierno de coalición que "traslada esperanza al conjunto de los españoles, un acuerdo que demuestra que es posible conformar una alternativa de gobierno que cambie políticas".

"DESREGULACIÓN" DE LEYES

Según Garriga, su partido "ha logrado que se ponga sobre la mesa" abordar la situación de la industria y de la energía, la emergencia habitacional, una reforma fiscal, sanidad o educación.

"Vox va a liderar el compromiso en la desregulación de todas la leyes y de toda la burocracia que existe, no solo en Extremadura: también aspiramos a impulsarlo en otras regiones", ha añadido.

Para él, el acuerdo en Extremadura demuestra que su formación no bloqueaba ni "dilataba" las negociaciones con el PP, sino que estaba trabajando medida a medida para un pacto como el alcanzado con Guardiola.

ARAGÓN Y CASTILLA Y LEÓN

Preguntado por las negociaciones en Aragón y Castilla y Léon, ha respondido que "queda mucho camino por recorrer para llegar al acuerdo con el PP en Aragón", aunque valora la disponibilidad y el ofrecimiento que ve en el popular Jorge Azcón.

"La música que ustedes escuchan en el acuerdo de gobierno de coalición en Extremadura va a ser la música que va a acompañar en el acuerdo de Aragón y Castilla y León", ha dicho.

Ha reiterado que Vox obtuvo mejores resultados electorales en Aragón que en Extremadura, y por eso el partido "va a poner sobre la mesa la asunción de responsabilidades, de planteamientos, la proporcionalidad en la exigencia" de medidas a incorporar en el acuerdo.

"Estamos trabajando, y lo que tenemos entre manos son cambios profundos, son cambios que durante mucho tiempo el bipartidismo de PP y PSOE decía que no se podían cambiar", ha concluido.