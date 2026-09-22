Garriga (Vox) cree que la cumbre educativa no servirá de nada: "Es una auténtica tomadura de pelo"

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha vaticinado que la cumbre educativa que se celebrará este viernes en el Palau de la Generalitat no servirá de nada: "Es una auténtica tomadura de pelo".

"En esta reunión se tratará de aires acondicionados y de la IA, de tontería y chorradas que no son esenciales. Lo que sí es esencial es la presencia masiva de extranjeros en las aulas catalanas", ha subrayado este martes en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Para Garriga, habría que actuar como asegura que hace el Gobierno de Giorgia Meloni y poner un límite al número de niños extranjeros en una aula porque "esto perjudica el nivel del sistema educativo".

Además de criticar la gestión del Govern de la crisis educativa, les ha acusado de ser unos "auténticos tramposos" con Pisa.

Ante ello, ha defendido que la única rueda de prensa que debe convocar el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, debe ser para anunciar el cese de la consellera de Educación, Esther Niubó, o para presentar él mismo su dimisión, ha apuntado.