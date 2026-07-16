Garriga (Vox) ironiza sobre el juicio con jurado a Begoña Gómez: "Los socialistas están contentos"

1104909.1.260.149.20260716193832 Ignacio Garriga - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha ironizado con que "hoy todos los socialistas están contentos y felices" de que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, sea sometida a un juicio con jurado, ya que fue algo que introdujo un gobierno socialista en el sistema judicial español.

En declaraciones este jueves antes de la presentación del informe de la fundación Disenso 'La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de bienestar', Garriga ha afirmado que los españoles "quieren que paguen desde el primero hasta último de todos los responsables de haberse forrado" a su costa.

Ha prometido que, cuando Vox llegue al Gobierno, "va a sacar hasta la última querida de las instituciones del Estado, va a sacar hasta el último corrupto de los mandos policiales, del sistema jurídico español".

Garriga ha deseado que "el próximo imputado sea el número uno, el líder de la mafia corrupta, el presidente del gobierno, el P.S., que como todos saben es Pedro Sánchez".

INFORME DE DISENSO

Sobre el informe de la Fundación Disenso, el número 2 de Vox ha sostenido que contradice "el falso mantra que unos y otros han repetido durante tantos años de que los inmigrantes vienen a pagar las pensiones".

Ha acusado al PSOE y al PP de promover políticas que comprometen las pensiones y el estado de bienestar y que saturan los servicios públicos, y ha destacado que, en los gobiernos autonómicos, Vox ha demostrado que es posible impulsar "la prioridad nacional".

También ha reivindicado que, en algunas de estas comunidades, han conseguido que "las personas en situación irregular dejen de cobrar esas rentas mínimas garantizadas mensuales" que según él cobran, y ha dicho que esto es un anticipo de lo que pasará cuando lleguen al Gobierno.