Garriga (Vox) no ve avances en Extremadura y dice estar dispuesto "a empezar a hablar" en Aragón

Archivo - El diputado y vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmado que no ve avances en las negociaciones para la investidura con el PP en Extremadura, y que en Aragón están "dispuestos a empezar a hablar".

Lo ha dicho en declaracioes a los medios este jueves en Ripoll (Girona), donde ha sostenido que siguen con la mano tendida, pero que el crecimiento de Vox en estas contiendas electorales y sus buenos resultados son "muy evidentes".

"Seguimos con la mano tendida, pero con la exigencia de que no vamos a traicionar a nuestros votantes. Los resultados son muy evidentes. Vox ha crecido en las dos contiendas electorales y eso parece que en Génova pone nervioso, no lo acaban de entender, y en algunas regiones tampoco lo acaban de entender", ha expresado.

Por ello, ha instado a la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, a que entienda el mensaje de las urnas: "Vox debe tener las garantías suficientes para protagonizar ese cambio de políticas que prometió en su día la señora Guardiola y que no ejecutó".

Respecto a la posible investidura del presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha dicho que han puesto sobre la mesa demandas de sentido común que pasan por bajar impuestos, "acabar con la inmigración masiva", reducir gasto político superfluo e innecesario y mejorar las políticas de acceso a la vivienda.