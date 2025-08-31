Garriga (Vox) pedirá en el Parlament debates sobre seguridad, sanidad e "islamización"

BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmado que la próxima semana presentarán en el Parlament tres propuestas de debates monográficos sobre seguridad, atención sanitaria e "islamización".

En una entrevista de 'Crónica Global' este domingo recogida por Europa Press, ha dicho que Catalunya es más insegura que hace 15 años: "Nos hemos convertido en el centro del crimen europeo y en la cuna del yihadismo. Y el Govern calla".

También considera que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no debería agotar su legislatura: "Entre otras cosas porque estamos viendo que Catalunya está peor que con Aragonès o con Puigdemont".

ISRAEL

Sobre el conflicto en Gaza, ha asegurado que Vox ha sido clara: "Los hechos empiezan el 7 de octubre. Nunca habíamos visto un terrorismo tan diabólico como el de Hamás" y que, frente a eso, el primer ministro israelí ha defendido a su país.

"Está haciendo de muro occidental ante la barbarie islamista. Contra el terrorismo vale absolutamente todo", ha opinado.

"Me genera asco la complicidad del Gobierno de España con los terroristas de Hamás. Solo debería haber un bando: la libertad y la civilización", ha añadido.