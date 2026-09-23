GCO cambia su nombre a Grupo Occident a partir del 1 de diciembre

Archivo - Sede de la compañía Occident. - OCCIDENT - Archivo

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grupo Catalana Occidente (GCO) cambiará su nombre a Grupo Occident a partir del próximo 1 de diciembre, en el marco del proceso de simplificación iniciado en el anterior plan estratégico, informa la empresa en un comunicado este miércoles.

La directora de Marketing y Comunicación, Berta Solé, ha explicado que el cambio es un nuevo paso en la estrategia de simplificación y permite "proyectar una identidad corporativa más sólida y reconocible, alineada con la evolución del grupo".

La empresa ha explicado que el nuevo nombre le permite avanzar hacia "una arquitectura de marca más sencilla, consistente y fácilmente reconocible", alineada con el proceso de simplificación corporativa desarrollado en los últimos años.

"La nueva denominación contribuirá a reforzar la notoriedad de Grupo Occident y a facilitar una comunicación más clara con sus distintos públicos de interés", ha añadido.

La empresa ha subrayado que este cambio no afectará a la estructura de negocios ni a la operativa, que continuará desarrollando su actividad aseguradora a través de Occident y el negocio de seguro de crédito mediante Atradius y Crédito y Caución.