GDELS-SBS y GUTMAR colaborarán para desarrollar proyectos de tecnologías de uso dual

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía de sistemas de defensa GDELS-Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS) y la empresa de ingeniería y fabricación mecánica de alta precisión GUTMAR han anunciado este martes un acuerdo de colaboración para desarrollar de manera conjunta proyectos de tecnologías de uso dual, informa GDELS en un comunicado.

El director general de Santa Bárbara y vicepresidente de GDELS, Alejandro Page, ha afirmado que "tender puentes y trabajar como socios con empresas como GUTMAR es uno de los principales objetivos" de su Plan Industrial y Tecnológico 2025-2030.

"Este tipo de colaboraciones con empresas tractoras es lo que la industria y las pymes catalanas necesitamos para reforzar nuestras capacidades y el papel que jugamos en la industria de defensa en general", ha añadido el presidente de GUTMAR, Joan Martorell.