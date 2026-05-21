Gebro Pharma factura 112 millones en 2025, un 2% más

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BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Gebro Pharma cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 112 millones de euros, un 2% más que en el año anterior, informa en un comunicado este jueves.

La compañía cerró el ejercicio "confirmando una evolución positiva, sosteniendo su nivel de actividad y generando resultados favorables en un entorno exigente".

El crecimiento de la facturación se dio por el impulso de los productos comerciales y "una gestión responsable de los costes".

Ha recordado que, durante el año pasado, incorporó a su portafolio de productos dos nuevos fármacos que cumplen con el doble propósito de cubrir necesidades de los pacientes y contribuir positivamente en los sistemas públicos de salud.

Por otro lado, la empresa "está estudiando realizar adquisiciones en productos en las áreas de Autoinmunes, Dolor, Respiratorio y Urología, y también en algunos productos del ámbito Hospitalario".