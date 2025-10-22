Un gemelo digital de la depuradora de Martorell (Barcelona) permitirá prevenir posibles vertidos

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'aigua (ACA) ha sacado a licitación un contrato para la ejecución de las obras necesarias para implementar un gemelo digital en la depuradora de Martorell (Barcelona) que permitirá prevenir posibles vertidos e identificar el origen.

La inversión prevista es de más de 1,1 millones de euros, financiados con fondos europeos Next Generation, informa la ACA en un comunicado este miércoles, en el que añade que los trabajos tendrán una duración de unos 9 meses desde la formalización del contrato.

Se podrán presentar ofertas hasta el 29 de octubre y con este sistema se monitorizarán puntos estratégicos de la red de saneamiento, detectar vertidos a través de un sistema de alerta temprana y averiguar su posible origen.

Para poder llevar a cabo este gemelo digital se implementarán diversas medidas como la instalación de sensores y sondas en 6 emplazamientos para detectar posibles alteraciones de la cantidad y calidad de las aguas vertidas.

En una primera fase de los trabajos se instalarán un total de 20 sensores y sondas con el objetivo de detectar alteraciones en el pH, la turbidez y la conductividad, mientras que en una segunda fase consecutiva se instalarán 13 sensores y sondas para medir la materia orgánica, amonio, nitratos, níquel, cromo y zinc.