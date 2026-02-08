Gemma Blasco gana el Premi Gaudí a la mejor dirección novel por 'La furia'

La directora Gemma Blasco - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora Gemma Blasco ha ganado el Premi Gaudí a la mejor dirección novel por la película 'La furia', en el primer galardón que se entrega en la gala que se celebra este domingo en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Blasco se ha impuesto en esta categoría a Gerard Oms, con 'Molt lluny'; Iván Morales López por 'Esmorza amb mi', y Jaume Claret Muxart por 'Estrany riu'.

La directora, que sufrió una agresión sexual en su juventud, se ha dirigido a su yo de 18 años que algún día podrá ejecutar "una venganza poética y respetuosa" a través del cine, y ha dedicado su premio a todas las víctimas de violencia sexual.