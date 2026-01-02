La Generalitat abre una convocatoria de ayudas para impulsar el uso del catalán en la empresa

El conseller Francesc Xavier Vila interviniendo en la 1 Jornada pel català a l'empresa - POLÍTICA LINGÜÍSTICA

BARCELONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat ha abierto la convocatoria de subvenciones para fomentar el uso "efectivo" del catalán en el ámbito empresarial en Catalunya, informa en un comunicado este viernes.

La iniciativa se dirige a empresas y profesionales y quiere favorecer el "fortalecimiento estructural del catalán en la empresa" con la elaboración y despliegue de planes lingüísticos, con una duración superior a un año.

También está pensada para "dar continuidad y estabilidad" a las empresas que ya disponen de un plan lingüístico vigente, facilitando el desarrollo de nuevas actuaciones, y la ayuda se puede pedir hasta el 26 de marzo.

Entre las actuaciones que pueden recibir apoyo se incluyen los gastos de elaboración y definición del plan lingüístico, así como las de coordinación, ejecución y evaluación del plan y de las acciones que se prevean.

También son subvencionables los gastos de traducción y corrección necesarias para incorporar el catalán en productos o servicios de la empresa, y los gastos de localización --gastos para adaptar estos productos y servicios al mercado catalán--, y la ayuda cubre los gastos de elaboración de materiales, acciones de difusión y el fomento del conocimiento y el uso del catalán dentro de la empresa.