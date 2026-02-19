La Generalitat abrirá en marzo la convocatoria del Bo Lloguer Jove con una dotación de 29 millones

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, durante un acto en Montcada i Reixac (Barcelona) - GENERALITAT

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado este jueves que el Govern abrirá en la primera quincena de marzo la convocatoria del Bo Lloguer Jove, con una dotación de 29 millones de euros financiados por el Ministerio de Vivienda.

En una visita a una promoción de 32 viviendas dotacionales construidad en Montcada i Reixac (Barcelona), ha recordado que esta ayuda consiste en una cuantía fija de 250 euros mensuales durante un periodo de 2 años para menores de 35 años.

"Ayudar a pagar el alquiler ayuda a construir futuro", ha afirmado la consellera, destacando que la gestión de las solicitudes correrá a cargo de la Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Paneque ha hecho un llamamiento a los jóvenes que cumplan los requisitos para que se registren "rápidamente" en cuanto se abra el plazo, dado que la ayuda se resolverá por orden de entrada de las solicitudes al registro hasta que se agote la dotación presupuestaria.

Para acceder a la subvención, los solicitantes deben tener menos de 35 años, residencia legal en Catalunya y disponer de una fuente regular de ingresos, entre otros requisitos.

TOPES MÁXIMOS

El alquiler mensual no podrá superar unos topes máximos que varían según la ubicación geográfica.

En el área metropolitana de Barcelona el límite es de 900 euros (450 por habitación); en Girona de 750 euros (400 por habitación); en Tarragona de 700 euros (350 por habitación); en el resto de Barcelona de 650 euros (350 por habitación); y en Lleida y Terres de l'Ebre de 600 euros (300 por habitación).

NUEVAS VIVIENDAS EN MONTCADA

Paneque ha hecho este anuncio durante la visita a una nueva promoción de 32 viviendas dotacionales en la calle Alt de Sant Pere de Montcada i Reixac, construidas con una inversión de 4,5 millones de euros y el apoyo de los fondos europeos Next Generation.

Estos inmuebles, que forman parte del 'Plan 50.000' del Govern para ampliar el parque público, tienen superficies de entre 43 y 58 metros cuadrados con alquileres que oscilan entre los 291 y los 384 euros mensuales.