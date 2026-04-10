La Generalitat activa un aviso preventivo en Catalunya por una intrusión de polvo africano

Archivo - Vista de la ciudad de Barcelona desde la sierra de Collserola, en un día de alta contaminación. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha activado un aviso preventivo por contaminación atmosférica por niveles elevados de partículas en suspensión en toda Catalunya debido a una intrusión de polvo africano.

La media diaria de los niveles de PM10 del jueves fue superior al valor de 50 microgramos por metro cúbico en dos estaciones de medición --Montcada i Reixac y Barcelona-Navas-- y este viernes, hasta las 10 horas, 18 estaciones superaban este nivel, informa la Conselleria en un comunicado.

La previsión a 24 horas indica que los niveles se mantendrán elevados, dado que se prevé que las condiciones de dispersión "no mejoran significativamente" debido a la presencia del polvo africano.

El aviso preventivo se activa para reducir las emisiones de contaminantes --a causa de las actividades humanas-- y que se añadan a las presenten en la atmósfera por motivos naturales.

Comporta indicar en los paneles luminosos de los ejes viarios que el nivel de contaminación es importante, informar a la ciudadanía para que priorice el uso del transporte público y notificar a las actividades industriales y obras públicas para que activen los protocolos correspondientes.