La Generalitat amplía la plantilla de Derechos Sociales con 163 nuevas dotaciones

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado la ampliación de plantilla presupuestaria de la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión con 163 nuevas dotaciones estructurales para dar respuesta al incremento sostenido de las necesidades sociales y reforzar la capacidad de atención de los servicios públicos.

Este incremento, según la Generalitat, permitirá consolidar nuevos servicios, reducir cargas de trabajo y mejorar la respuesta a la ciudadanía en ámbitos estratégicos del sistema de derechos sociales, informa el Govern tras el Consell Executiu.

La mayor parte de las nuevas incorporaciones se concentrarán en los servicios que han experimentado un crecimiento más importante de la actividad: en el ámbito de la discapacidad y dependencia se incorporarán 30 profesionales para reforzar los equipos de valoración y atención.

La Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia incorporará 45 profesionales para asumir la internalización del Servicio de Valoración, Acompañamiento y Seguimiento de Prestaciones Económicas (Sevap) y el incremento de las funciones vinculadas a las prestaciones económicas y a los procedimientos de copago.

También se reforzará la Dirección General de Prestaciones con 25 nuevas dotaciones para mejorar la gestión de las prestaciones sociales y las nuevas funciones derivadas de la gestión del ingreso mínimo vital, mientras que la Dirección General de Migraciones y Refugio incorporará 10 profesionales para dar respuesta al incremento de las competencias.

La Dirección de Servicios incorporará 39 profesionales para dar respuesta al aumento de la actividad en recursos humanos, contratación, patrimonio, infraestructuras, gestión económica y presupuestaria, y se ampliarán los equipos de la Inspección de Servicios Sociales, la Dirección General de la Gent Gran y el ámbito de la accesibilidad.