La Generalitat aprueba el decreto para desplegar la ley ELA en Catalunya

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha aprobado el Decreto ley que regula las prestaciones para las personas con grado III+ de dependencia extrema y de moficiación de la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales, lo que permitirá desplegar la ley ELA en Catalunya.

Como ya había anunciado el presidente del Govern, Salvador Illa, el decreto incluirá una complemento extraordinario para que la prestación cubra el coste total del servicio de asistencia a la dependencia, que se sumará a lo ya previsto en la ley estatal, informa la Generalitat en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

La prestación prevista en la ley ELA establece una cuantía máxima de 9.859 euros mensuales por beneficiario --de los cuales el Estado financia el 50% y las comunidades autónomas deben asumir el resto--, que solo se pueden recibir si la persona contrata el servicio domiciliario correspondiente.

El alto coste del servicio, que en Catalunya puede superar lo previsto en la ley estatal, puede convertirse en una "barrera económica" de acceso a la prestación, por lo que, para corregir el desajuste, la Generalitat aportará hasta 4.929,50 euros adicionales para cubrir la diferencia.

Para poder acceder a la prestación, que será compatible con otras ayudas, los beneficiarios deberán pedir el grado de dependencia extrema II+, que podrá solicitarse cuando se publique el decreto en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) y se resolverá en menos de 3 meses.

El Decreto ley será convalidado por el Parlament en un máximo de 30 días con el apoyo de ERC y Comuns, que han participado en su elaboración junto a la Fundación Miquel Valls y otras entidades del sector.