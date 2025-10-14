La Generalitat aprueba la memoria preliminar del anteproyecto de ley de financiación local

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes la memoria preliminar del anteproyecto de ley de financiación local de Catalunya.

El Govern espera que esta norma resuelva la situación de déficit presupuestario de los entes locales y contribuya a una mayor cohesión y equlibrio territorial, según ha explicado en un comunicado tras la reunión del Consell Executiu.

El anteproyecto de ley de financiación local que se ha aprobado contempla la incorporación de mecanismos de flexibilidad que adapten el modelo de financiación a las necesidades territoriales y la modificación del fondo de cooperación local incluyendo criterios de distribución y variables orientadas a una mayor equidad y equilibrio territorial.

Con la nueva ley, el Ejecutivo quiere reducir el desequilibrio financiero y la insuficiencia de recursos de los entes locales; asegurar una distribución más equitativas de los recursos públicos, y mejorar la eficacia y la eficiencia en la tutela financiera por parte de la Generalitat.

Asimismo, busca facilitar el ejercicio de las funciones de gestión, recaudación e inspección tributaria de los entes locales.