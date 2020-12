La Generalitat apuesta por un modelo asistencial centrado en la atención domiciliaria

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha presentado este jueves las conclusiones del equipo de expertos encargado de revisar y repensar el sistema asistencial en Catalunya, que recomienda basarlo en un modelo de autonomía personal y atención domiciliaria.

En una rueda de prensa este viernes, el conseller Chakir El Homrani ha afirmado que el Govern "se hace suyo" el plan, realizado en seis meses a petición del ejecutivo, y que trabajará para llevarlo a cabo tras analizarlo en detalle; aunque, ha dicho, las conclusiones de la Mesa de expertos se alinean con el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2020-2024, presentado la semana pasada.

También han participado en la rueda de prensa tres de los expertos: el director del Centro de Investigación en Economía de la Salud de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Guillem López Casanova; la doctora del departamento de Políticas de Salud de la London School of Economics, Adelina Comas-Herrera, y la presidenta de la Fundación Avedis Donabedian, Rosa Suñol.

"KILÓMETRO CERO"

El Homrani ha resumido el modelo propuesto por la Mesa como un "sistema centrado en la persona y el kilómetro cero", con especial hincapié en la autonomía y la personalización de los cuidados a largo plazo, tanto a las personas de la tercera edad como aquellas con discapacidades.

Este futuro sistema, ha explicado el conseller, implicará apostar por una mayor integración de los ámbitos sanitario y asistencial, aumentar los recursos económicos y de personal, mejorar las condiciones de los trabajadores --incluidos los cuidadores no formales-- y potenciar la atención domiciliaria.

"No es la persona la que se adapta al sistema, si no a la inversa", ha explicado El Homrani, que ha afirmado que un modelo de atención domiciliaria también permitirá ser más proactivo, y no solo paliativo, y que abrirá la puerta a muchas personas a decidir el lugar donde quieren recibir la atención sociosanitaria.

"La residencia no puede ser el eje central del sistema", ha sostenido el conseller, que ha afirmado que la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la necesidad de un cambio de modelo, tanto en Catalunya, como en el mundo entero, y especialmente en Europa, donde la población está cada vez más envejecida.

UN PLAN AMBICIOSO

El Homrani ha reconocido que el documento presentado por la Mesa de expertos "tiene una mirada más larga y es más ambicioso que el Plan Estratégico del Govern, que supone un cambio de paradigma pero tiene un horizonte de cuatro años", y que las ideas de los expertos requerirán de un análisis detallado, tanto de los tiempos de aplicación como de los recursos que se necesitarán.

En este sentido, López Casanova ha recordado que "será necesario el compromiso firme en recursos" de la Generalitat y las administraciones, y que se necesitarán inversiones para integrar el ámbito sanitario y asistencial, digitalizar sistemas de datos, unificar expedientes, y ofrecer servicios de teleasistencia, entre otras medidas.

"El sector está en una revolución pendiente, y necesita un cambio disruptivo", ha afirmado el profesor de la UPF, que ha instado al Govern a seguir las recomendaciones de la Mesa, que se enmarcan dentro de los objetivos de la Década del Envejecimiento Saludable de la Organización Mundial de la Salud, tal como ha recordado Comas.