La Generalitat autoriza la refinanciación de 3.000 millones de su deuda con el FLA

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado la refinanciación a través de préstamos bancarios de hasta 3.000 millones de euros de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

El objetivo de la medida pasa por "continuar reduciendo el coste de la deuda de la Generalitat y diversificando sus fuentes de financiación", que desde hace más de una década estaban muy concentradas en el FLA, informa el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

La Generalitat prevé solicitar ofertas y buscar el momento "más favorable" para formalizar las operaciones en función de la evolución de los tipos de interés, continua el comunicado.

Esta autorización sigue a otra similar el pasado verano, cuando, "aprovechando un contexto de reducción de tipos", la Generalitat recurrió al mercado bancario para refinanciar hasta 3.500 millones de euros de deuda correspondientes al FLA de 2023, lo que se acabó por formalizar en préstamos con 6 entidades.

También en esta línea, en 2026 la Generalitat ha adjudicado 293 millones de euros de deuda a tres entidades financieras a un tipo "muy ventajoso".