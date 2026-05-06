La Generalitat y Barcelona acuerdan 415 millones en 10 años para la regeneración urbana del Besòs

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, encabezan la reunión de la Comisión Mixta Generalitat-Ayuntamiento de Barcelona, en el Palau de la Generalitat - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, han anunciado un acuerdo para invertir 415 millones de euros durante los próximos 10 años para impulsar la regeneración urbana del barrio del Besòs i el Maresme.

Se trata del principal acuerdo en el marco de la Comisión Mixta del Govern y el consistorio, celebrada este miércoles en el Palau de la Generalitat, la tercera de Collboni como alcalde y la segunda del ejecutivo desde la investidura de Salvador Illa como presidente.

El objetivo del plan es acelerar las actuaciones para rehabilitar el parque de vivienda y abordar las deficiencias estructurales en diversos edificios construidos durante los años 50 y 60, además de crear un nuevo órgano de gobernanza y coordinación entre ambas administraciones con participación mayoritaria del Ayuntamiento.

El consistorio aportará 265 millones a lo largo del proyecto, mientras que la Generalitat invertirá 15 millones anuales, hasta una cifra total de 415 millones, como estaba previsto en el acuerdo del gobierno de Collboni con BComú para la aprobación de las Ordenanzas Fiscales.

El acuerdo también permitirá al Ayuntamiento reorientar recursos municipales hacia la mejora y rehabilitación de los barrios de la Trinitat Vella y La Pau, también afectados por las deficiencias estructurales.

JAUME COLLBONI

Collboni ha asegurado que el acuerdo supone un "paso de gigante en el derecho a quedarse" de los vecinos del Besòs i el Maresme, permitiendo actuar en 200 fincas y llegar a más de 4.000 familias, costeando una parte muy mayoritaria de las rehabilitaciones.

También ha afirmado que la constitución de la sociedad anónima participada por el Ayuntamiento y el Govern conseguirá superar la "barrera burocrática" que hasta ahora había frenado las ayudas a la rehabilitación, además, salvando los fondos Next Generation destinados al barrio.

"Con este acuerdo damos respuesta a miles de familias que viven con un nivel de precariedad impropio de una ciudad como Barcelona", ha celebrado el alcalde que pese a recordar que el consistorio no parte de cero, con el ritmo actual no se podía haber llegado a tiempo para los vecinos del Besòs.

Ha explicado que la inversión permitirá crear una oficina especializada en el barrio para atender las peticiones de los vecinos, así como llevar a cabo inspecciones en 1.500 pisos, como contemplaba el acuerdo suscrito entre ERC y el gobierno municipal en el marco de los Presupuestos de 2026.

Finalmente, Collboni ha destacado que se está "recuperando la normalidad de las relaciones institucionales que deben haber entre la capital del país y su gobierno", abriendo una nueva etapa que se traduce en frutos concretos para la vida de los barceloneses y barcelonesas.

ALBERT DALMAU

Para Dalmau, el acuerdo, que ha calificado de acuerdo de país, permitirá abordar una "deuda histórica" con estos barrios de la ciudad atendiendo necesidades de rehabilitación estructurales.

Ha sostenido que el mecanismo de la sociedad anónima mixta es la herramienta adecuada para esta inversión porque Barcelona "por su singularidad, porque es la capital del país, requiere de mecanismos de cooperación bilaterales".

Ha coincidido con el alcalde en que la Generalitat y el Ayuntamiento han abierto una nueva etapa de relaciones desde la llegada de Illa a la Generalitat, que ve fructífera y beneficiosa: "Había que poner el país en marcha y poner Catalunya en marcha significa no hacerlo de espaldas a la realidad de la ciudad de Barcelona ni a la realidad metropolitana del país".

OTROS ÁMBITOS

Más allá de este acuerdo, en la reunión han abordado otras cuestiones relacionadas con derechos sociales, sanidad, educación, política lingüística, deportes y promoción económica, sobre las que no han trascendido acuerdos concretos todavía, aunque han apuntado a una "mayor presencia" en recursos del Ayuntamiento en el Consorci de Normalització Lingüística (CNL).

Sí que se ha trasladado el compromiso por parte del Ayuntamiento de "acompañar en el despliegue" del nuevo modelo de atención a la dependencia de la Generalitat, el Pla CURA, que pretende agilizar los trámites de las prestaciones y ayudas a la dependencia y reducir las actuales listas de espera.