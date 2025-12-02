La Generalitat celebra que Catalunya sea "la primera" CC.AA. que presenta presupuestos de carbono

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha celebrado este martes que Catalunya sea "la primera" comunidad autónoma que presenta unos presupuestos de carbono, así como la tercera región en el ámbito europeo.

Así lo ha afirmado este martes en rueda de prensa tras el Consell Executiu, antes de que esta semana el Parlament celebre un pleno monográfico sobre esta materia para decidir su aprobación tras la propuesta del Govern.

Paneque ha explicado que estos presupuestos marcan los objetivos límite de emisiones de dióxido de carbono y ha destacado que están "muy trabajados técnicamente" por lo que espera que se produzca un debate constructivo que permita su aprobación definitiva, textualmente.

Así, ha explicado que lo que se votará en el Parlament son propuestas de resolución de los grupos sobre la propuesta: "El Govern aprobó su propuesta de presupuestos y ahora el Parlament puede incidir o puede modificar la propuesta", ha expuesto.

En esta línea, ha defendido la propuesta del Govern que, dice, "recoge los objetivos posibles a la hora de acotar estas emisiones" y ha añadido que ha habido un diálogo tanto con el Comité de Expertos del Cambio Climático como con todos los sectores implicados, en sus palabras.

Preguntada por el encaje de los presupuestos con la ampliación del Aeropuerto de Barcelona ha dicho que los estudios con los que cuentan desde la conselleria "ya tienen un objetivo" de reducción de emisiones, según ella, a través de la mejora operativa en las pistas y en tierra.

Por ello, ha dicho que "son compatibles con los objetivos de disminución de emisiones" que el Govern se ha marcado.