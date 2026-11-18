El óleo de Joan Miro 'Siurana, el poble' de 1917 - CONSELLERIA DE CULTURA

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura de la Generalitat ha alcanzado un acuerdo para adquirir el cuadro de Joan Miró 'Siurana, el poble', de 1917, por un importe de 1.610.000 euros, y la obra pasará a formar parte de la Col·lecció Nacional.

El óleo sobre tela, de 49 x 39 centímetros, continuará en la Fundació Miró de Barcelona, donde ya estaba en depósito de una colección particular, informa el Departamento este miércoles en un comunicado.

La obra representa la fisonomía de Siurana y fue realizada en 1917 durante una estancia del artista, y forma parte de la etapa fauvista o cubista catalana de Miró, que tenía 23 años.

La Generalitat ha asegurado que la adquisición tiene una "relevancia patrimonial destacada" porque es clave para comprender la evolución artística de Miró, y forma parte de un conjunto muy reducido de obras realizadas durante su estancia en Siurana, episodio fundamental en la definición de su lenguaje plástico.

La obra tiene una relación estrecha con 'Siurana, el camí' (1917), conservada en el Museo Reina Sofía de Madrid, con la que comparte cronología, contexto creativo e influencias estilísticas.

'Siurana, el poble' formó parte de la primera exposición individual de Miró en las Galeries Dalmau de Barcelona en 1918, episodio significativo en su proyección pública, y su compra contribuirá a reforzar la preservación, estudio y difusión del patrimonio artístico catalán.