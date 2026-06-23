La Generalitat comprará 7 plantas del edificio del Banco de España en Barcelona por 58,4 millones

La consellera Sílvia Paneque en rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado comprar 7 plantas (de la segunda a la octava) del edificio del Banco de España en la plaza Catalunya de Barcelona por 58,42 millones de euros (sin impuestos), informa en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

La voluntad del Govern es concentrar en estos espacios diferentes unidades departamentales y/o entidades del sector público que actualmente están dispersas por la ciudad en edificios en régimen de alquiler.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ya firmaron un acuerdo de adquisición directa del 48,68% de la finca el 6 de marzo cuando se presentó el Departamento de Experimentación y Laboratorio de Tecnologías Aplicadas que el banco tiene en la ciudad.

Según el acuerdo aprobado este martes, el pago se hará fraccionado en cuatro anualidades, la primera de ellas este año, y en cuanto a las cuotas correspondientes a ejercicios 2027, 2028 y 2029 se les aplicará el interés legal del dinero.

Además, está previsto que el próximo año la Generalitat también pague la parte proporcional que le corresponde (48,68%) de los gastos por las obras de adecuación que el banco prevé hacer en espacios comunes del inmueble.