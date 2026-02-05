La Generalitat concede ayudas por 887.000 euros a 245 entidades locales para prevenir incendios

Imagen del conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, y el alcalde de Vimbodí i Poblet (Tarragona), uno de los municipios considerados de alto riesgo. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha concedido ayudas a 245 entidades locales por 887.000 euros para impulsar la redacción de planes de prevención y planos de delimitación para prevenir incendios forestales, ha explicado este jueves el Govern en un comunicado.

El objetivo de esta línea de ayudas, explica el texto, pasa por "completar la planificación obligatoria en materia de prevención de incendios forestales" en todas las entidades locales que aún no cuentan con estos planes y que son requeridos por las normativas vigentes.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha afirmado que "esta medida es un paso adelante dentro de la estrategia del Govern para preparar el territorio ante los incendios, reforzar la prevención y, especialmente, proteger a las personas".

En esta convocatoria, la primera de este tipo, el departamento ha otorgado ayudas por 761.000 euros a 213 ayuntamientos y otros 126.000 euros a 32 entidades municipales descentralizadas, además de ofrecer también apoyo técnico y acompañamiento a las administraciones que lo soliciten.

En Catalunya existen actualmente 757 municipios considerados de alto riesgo de incendio forestal dentro del plan Infocat, y que son los que están obligados a disponer de un plan de prevención de incendios, detalla el comunicado.