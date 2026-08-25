La Generalitat condena la "violencia" policial en la detención a un joven antes del Elche-Barça

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha condenado el uso de la "violencia" en la actuación policial durante la detención de un joven en la previa del partido de fútbol entre el Elche y el Barça este domingo.

"Condenamos el uso de esta violencia a la luz de las imágenes que todos hemos visto en esta agresión a este joven", ha sostenido en rueda de prensa este martes tras el primer Consell Executiu de este curso político.

Paneque ha explicado que la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha informado de la apertura de un proceso de información e investigación con el objetivo de analizar los hechos y ha trasladado que "no se había dado ninguna orden específica de requisa de banderas".

"Por tanto, si alguien por su cuenta decidió esta actuación es lo que se tiene que investigar y qué responsabilidades se derivan", ha agregado Paneque, que ha señalado que, en cualquier caso, lo que recoge la ley es que los únicos elementos prohibidos en un acto deportivo son las banderas y pancartas con incitación directa a la violencia o al odio.

"No es el caso de las esteladas", ha zanjado la portavoz del Ejecutivo catalán, que ha subrayado que esperarán a las conclusiones de la investigación y ha insistido en la defensa del Govern de la libertad de expresión.