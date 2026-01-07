La Generalitat convoca el "primer concurso de solares" para la construcción de 1.940 viviendas

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este miércoles - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern convocará este viernes el "primer concurso de solares" para la construcción y gestión de 1.940 viviendas de alquiler público asequible a 75 años.

Así lo ha anunciado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en rueda de prensa posterior al consell executiu este miércoles, en la que ha asegurado que se trata de un "paso histórico" porque, dice, por primera vez se activa un mecanismo estable para movilizar suelo público y generar vivienda asequible de manera continuada.

Así, ha dicho que es una política "absolutamente innovadora" y que es clave para que en Catalunya se pueda vivir de manera asequible, textualmente.

4 AGRUPACIONES

El mapa del concurso de solares se ha organizado en 4 agrupaciones diferentes y, en cada una de ellas, se prevé una construcción de entre 400 y 500 viviendas.

En la primera agrupación hay municipios del área metropolitana de Barcelona y la comarca del Vallès Occidental: Sant Adrià de Besòs, Santa Perpètua de Mogoda y Terrassa, y la segunda agrupación incorpora municipios de Tarragona y el Penedès: Cambrils, l'Arboç, Tarragona y Vilafranca del Penedès.

La tercera agrupa municipios de las comarcas de Girona: Lloret de Mar, Figueres, Tossa de Mar, Vilablareix, Girona y Maçanet de la Selva, y del Vallès Oriental (Barcelona): Sant Celoni y Mollet del Vallès; la cuarta agrupación está dirigida a los municipios de Tàrrega, Abrera, Vilagrassa, La Seu d'Urgell (Lleida), Esplugues de Llobregat, Vilanova del Camí, Centelles y Torelló (Barcelona).

OBJETOS DEL CONCURSO

Son objetos del concurso la constitución de un derecho de superficie o concesión sobre cada solar, la promoción y construcción de los edificios previstos, la gestión del proceso de ocupación de las viviendas y la gestión integral de los contratos de alquiler o de cesión de uso durante los 75 años, así como el mantenimiento del edificio.

En cuanto a los criterios, se tienen en cuenta aspectos diversos como el plano económico y financiero, la metodología en la planificación y el control de la ejecución de las obras o el plan de conservación, entre otras.

Paneque ha asegurado que habrá más convocatorias de este tipo a lo largo del año y que se irán poniendo a disposición diferentes lotes para sus adjudicaciones.