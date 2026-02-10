La Generalitat declara bien cultural las estelas funerarias de Sanaüja (Lleida)

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras el Consell Executiu del Govern de Catalunya, a 10 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

LLEIDA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado la declaración del conjunto de estelas funerarias discoidales de Sanaüja como bien cultural de interés nacional, ha informado este martes tras el Consell Executiu.

Esta formado por 68 estelas procedentes del antiguo cementerio municipal, donde a finales del siglo XIX se dispusieron formando una estructura romboide con una gran cruz central.

En 2010 fueron retiradas para su limpieza y, posteriormente, trasladadas a la capilla de Santa Magdalena, declarada bien cultural de interés local, donde se exponen conjuntamente desde 2017.

Se trata de uno de los conjuntos de estelas funerarias más numerosos y mejor conservados de Catalunya, y el único que se muestra íntegramente en un espacio.

Las piezas, mayoritariamente de los siglos XIV y XV y con algunos ejemplares del siglo XVIII, comparten rasgos formales que han permitido identificar diversas tipologías y una rica variedad decorativa.

Gran parte de la simbología representada refleja la fuerte presencia del cristianismo con motivos como cruces latinas o griegas o manos en actitud de oración, que convive con motivos heráldicos, escudos de armas, inscripciones latinas o representaciones del árbol de la vida.