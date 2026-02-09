La Generalitat destinó 1,5 millones desde 2022 para mejorar la accesibilidad de 127 bibliotecas

Acceso de una biblioteca pública catalana - GENERALITAT

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 127 bibliotecas públicas de Catalunya han realizado mejoras en la accesibilidad de sus espacios desde el año 2022 gracias a una inversión de más de 1,5 millones de euros en subvenciones otorgadas por el Departamento de Cultura de la Generalitat, informa en un comunicado este lunes.

Estas actuaciones, enmarcadas en el programa 'Biblioteques Inclusives', han permitido a los ayuntamientos realizar reformas en la arquitectura de los edificios, actualizar los fondos documentales y adquirir material de apoyo para los usuarios.

De cara a la convocatoria para este año, esta cuenta con un presupuesto de 500.000 euros para financiar obras de accesibilidad, como la instalación de ascensores, rampas o la adaptación de baños, además de la compra de material como bucles magnéticos para personas con dificultades auditivas o lupas electrónicas.