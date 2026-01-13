La Generalitat expropia el Estany de Vilaüt (Girona) para "mejorar" su conservación

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

GIRONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes declarar la ocupación urgente de los bienes y los derechos afectados de expropiación para la ejecución de las actuaciones de interés público de recuperación del Estany de Vilaüt, situado en el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, para "mejorar la gestión y la conservación" de este espacio natural.

Se trata de una zona húmeda de gran importancia, ya que es una de las masas de agua de la reserva natural de los estanques y una de las que tienen un "mayor interés ecológico" del parque, informa este martes el Govern tras el Consell Executiu.

La Generalitat ha afirmado que el espacio también tiene un "elevado potencial" como lugar de uso público y de educación ambiental, y ha dicho que con esta actuación se garantiza que la finca pase a ser pública e iniciar su restauración.

El proceso de recuperación se centra en actuar su hidrología y garantizar la aportación regular de agua, ante el "declive acelerado" que ha sufrido la zona en los últimos años que ha llevado a una proliferación de plantas invasoras a raíz de la falta de agua y el acceso de animales y la degradación de los hábitats.

Pese a que las últimas lluvias han hecho recuperar un cierto nivel de agua, el objetivo del proceso de restauración es garantizar periodos de inundación adecuados y con agua de calidad.

La Generalitat prevé que una vez se efectúe la ocupación urgente de los terrenos, los trabajos se puedan comenzar a ejecutar para que gradualmente el estanque recupere su funcionalidad ecológica, respetando los ritmos naturales del espacio.