Generalitat y Fundación Quiero Trabajo crean un programa innovador de reinserción de jóvenes presos

Una de las sesiones - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (Cire) de la Generalitat de Catalunya y la Fundación Quiero Trabajo han creado el programa 'Transformant Futurs' de reinserción sociolaboral en el Centre Penitenciari de Joves y el de Quatre Camins, con elementos innovadores.

En la primera edición han participado 13 internos de ambos centros y han hecho 60 horas de formación en 7 semanas con grupos reducidos y sesiones prácticas, informa el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica este jueves en un comunicado.

DANIEL ORTIZ

El director del Cire, Daniel Ortiz, ha destacado que es un programa pionero y protagonizado por la innovación, el acompañamiento personalizado y la colaboración con las empresas.

Una de las "acciones clave" ha sido el módulo de imagen personal y marca personal impartido por Lola Terol, para trabajar la autoestima y recuperar la confianza y la dignidad.

El programa acaba con una práctica de entrevistas 'Speed Dating' con profesionales de empresas externas: los participantes han hecho entrevistas reales con miembros de Foc, Quadpack, Banco Sabadell, Zurich y Telefónica, para poner en práctica sus habilidades.