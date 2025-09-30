La Generalitat hace efectiva la condonación de pagos indebidos a jóvenes extutelados

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado un decreto ley para hacer efectiva la condonación de los pagos indebidos derivados de la gestión de prestaciones sociales a los jóvenes extutelados.

El texto establece que la Generalitat no exigirá la devolución de los importes pendientes hasta la entrada en vigor del decreto a las personas que sean o hayan sido receptoras de la prestación para jóvenes extutelados que se encuentren en situación de vulnerabilidad, según los requisitos establecidos en el texto, informa el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

La medida se explica "en términos de justicia social", ya que la reclamación de la deuda, especialmente si es de cuantía elevada, puede comportar un empeoramiento de la situación de vulnerabilidad.

No tendrá efecto cuando se haya constatado que la persona interesada ha facilitado información falsa o manifiestamente errónea para poder recibir la prestación.

La Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión, que ya había anunciado la condonación, también tiene en marcha medidas para la detección y la reducción de los importes indebidos a través de la transformación de la administración.