La Generalitat impulsa una guía para una seguridad y emergencias "más inclusivas y equitativas"

Acto de presentación de la guía - GOVERN

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Interior de la Generalitat ha presentado este viernes la 'Guia per a la transformació feminista de la seguretat i les emergències: Trencant les costures de la uniformitat', una iniciativa impulsada por el Govern para lograr una seguridad pública "más moderna, inclusiva, equitativa y alineada con los valores democráticos", informa en un comunicado.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha defendido que la "igualdad es un proceso real todavía inacabado", por lo que no se puede exigir que sea inmediato ni perfecto, si bien ha apuntado que el objetivo de las políticas de igualdad no es solo incrementar la presencia de mujeres en los cuerpos operativos, sino avanzar en organizaciones que se parezcan más a la sociedad.

Por su parte, el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha puesto en valor que la guía es un ejemplo excelente de una forma de gobernar que combina la experiencia propia con el aprendizaje internacional.

Esta guía digital se enmarca en la estrategia de feminización impulsada por el Departamento, una línea de acción consolidada que apuesta por una transformación profunda de cuerpos de seguridad y emergencias.

El documento digital presentado es fruto del trabajo sostenido y de los aprendizajes acumulados en ese proceso de transformación, y se configura como una herramienta práctica y útil que ofrece orientaciones, criterios y metodologías para facilitar la efectiva incorporación de la perspectiva feminista en los entornos operativos.