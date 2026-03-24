La Generalitat impulsa el sector logístico e industrial en Lleida con ayudas y un plan urbanístico

Imagen del suelo industrial y logístico en Lleida. - GOVERN DE LA GENERALITAT

LLEIDA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Territori de Catalunya ha aprobado este martes el nuevo Plan director urbanístico de actividad económica (PDUAE) de la Plana de Lleida, que contempla 202 hectáreas de nuevo suelo industrial y logístico a disposición del plan y ayudas directas para atraer inversiones a la zona, explica el Departamento de Territorio este martes en un comunicado.

Lo ha explicado la consellera Sílvia Paneque, en el marco de la aprobación del plan: "Ofrecemos a las empresas que se quieran establecer en Catalunya o que quieran ampliar su actividad" estas 202 hectáreas, a través de parcelas de gran formato, las que se requieren en estos momentos en la zona de Ponent.

La aprobación de la comisión ha coincido con la concesión del Consell Executiu de este martes de una ayuda al Ayuntamiento de Lleida, por 150.000 euros, para poner en funcionamiento la Oficina d'Atracció d'Inversions, que será la encargada de atraer a las empresas a estas parcelas.

El plan, ha defendido Paneque, será una realidad, y con estos 150.000 euros se pone en marcha esta Oficina d'Atracció d'Inversions a Ponent "tan reivindicada".

Además de las parcelas destinadas para la actividad económica, que tendrán una superficie mínima de 4 hectáreas y una giga parcela de 135 hectáreas, el plan también reserva 78,9 hectáreas para posibilitar la implantación de una terminal intermodal, en paralelo a la línea ferroviaria existente, entre otros.