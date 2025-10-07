La Generalitat impulsa el teléfono gratuito y "permanente" 028 para personas LGTBI+

Archivo - Una bandera LGTBI+ en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la firma del convenio con el Ministerio de Igualdad para garantizar el servicio telefónico 028, que es gratuito y "permanente", para atender a personas LGTBI+ y a sus familias, ha informado la Generalitat este martes tras el Consell Executiu.

El 028 es un teléfono confidencial y disponible las 24 horas durante todos los días del año que ofrece información, asesoramiento y acompañamiento especializado ante situaciones de discriminación o violencia por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género o características sexuales.

El número escogido, 028, hace alusión al 28 de junio, que es el Día Internacional para la Liberación LGTBI+ y el servicio ofrece también derivación a recursos jurídicos, sociales, psicológicos y sanitarios.

Se añade al servicio que ya ofrece la Generalitat a través del 012, y el convenio "permitirá coordinar ambos canales: cuando el 012 esté activo, las llamadas al 028 se derivarán a la atención de la Generalitat, y cuando el 012 no esté disponible, el 028 asumirá directamente las consultas", de manera que se evitan duplicidades.

El servicio 028 garantiza también la accesibilidad para personas con discapacidad auditiva o de habla y ofrece atención en catalán, castellano, gallego, vasco, inglés y francés; y las llamadas son atendidas por profesionales con formación específica.