La Generalitat impulsará acuerdos con los subsectores industriales para que se descarbonicen

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha presentado este viernes la hoja de ruta para la transición energética y la descarbonización en el horizonte 2050, que prevé alcanzar acuerdos individuales con los actores de los subsectores industriales para que se descarbonicen.

El documento ha sido elaborado por el Institut Català d'Energia (Icaen) y ha analizado el consumo energético y las emisiones de dióxido de carbono de la industria catalana, así como las diferentes estrategias para que se puedan alcanzar estos acuerdos.

En concreto, ha analizado en detalle los datos de 20 subsectores industriales presentes en Catalunya --divididos en 55 grupos de actividad-- y ha propuesto estrategias que se pueden adoptar en cada ámbito.

El estudio ha identificado patrones comunes en relación a los usos energéticos, las tecnologías predominantes y las principales fuentes de emisiones, que se concentran en los procesos electrointensivos no térmicos, los procesos térmicos y los procesos que tienen emisiones intrínsecas.

A partir de ahora, la Generalitat iniciará un proceso de diálogo con cada actor de la industria catalana para identificar los pasos a seguir, establecer objetivos concretos y diseñar los instrumentos para hacer un acompañamiento.

Entre las estrategias que se pueden adoptar están el autoconsumo solar fotovoltaico, mejoras en la eficiencia energética, la electrificación y diversificación energética de los procesos térmicos y la captura y almacenaje de dióxido de carbono.

PANEQUE

Paneque ha asegurado que "es posible" conjugar crecimiento económico y reducción de emisiones, y ha puesto como ejemplo el éxito de las economías nórdicas para lograrlo.

Por ello, ha dicho que "el cambio climático debe estar en el centro de las políticas" que debe hacer Catalunya para garantizar el crecimiento económico, y ha dicho que, para lograrlo, el camino a seguir es la innovación sostenible.

"Crecer de manera sostenible traerá un nuevo crecimiento económico y nos da la oportunidad de especializarnos en este ámbito y ser referentes de calidad y reconocidos internacionalmente en este giro social, ambiental y económico", ha afirmado la consellera.

Paneque ha explicado que la industria es el segundo principal consumidor de energía en Catalunya y que la descarbonización afectará "directamente" a la estructura de costes de las empresas, las inversiones que deben hacer y su capacidad competitiva.

Ha añadido que las administraciones se equivocarían si quieren explicar a las empresas cómo hacer su trabajo y que lo que deben hacer es "crear las condiciones favorables para crear un escenario de evolución industrial pueda ser lo más favorable posible".

9.500 MILLONES

El estudio ha cifrado que todos los cambios necesarios para esta reducción de las emisiones comportarán una inversión adicional de 9.500 millones de euros, mientras que las administraciones deberán aportar alrededor de 4.900 millones en 25 años.

Sin embargo, ha subrayado que estas inversiones generarán ahorros en el corto y medio plazo, y que el ahorro total anual en 2050 puede alcanzar los 1.200 millones de euros.

El objetivo del documento es que la industria catalana haga un proceso de reducción continuada del consumo de combustibles fósiles y que aumente significativamente el consumo de electricidad.