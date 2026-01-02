La Generalitat inicia el año con casi 200 obras y proyectos en marcha en equipamientos educativos

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha iniciado 2026 con casi 200 obras y proyectos en marcha para construir nuevos equipamientos educativos y llevar a cabo obras de reforma, ampliación y mejora (RAM) en toda Catalunya, informa en un comunicado este viernes.

Según datos de mediados de diciembre, la Conselleria de Educación y FP ha encargado a Infraestructures.cat 84 obras --sobre las que ya se han presupuestado unos 100 millones de euros-- y 111 proyectos --a los que se han destinado más de 25 millones--; y en total la Generalitat tiene presupuestados unos 200 millones en los próximos meses.

Entre las obras está la construcción de la Escola Sentmenat (Barcelona) --unos 7,3 millones--; el nuevo Institut Vallcarca en Barcelona --también unos 7,3--; la nueva escuela de Maspujols (Tarragona) --5,3--; o la ampliación de la Escola Pere Lliscart en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) --3,6--.

De las licitadas, destaca la adecuación de la nave de la antigua fábrica Can Batlló de Barcelona, por 11 millones; las obras de nueva construcción del Institut 3/2 Narcisa Freixas i Cruells de Sabadell, por unos 9,2 millones; o el acondicionamiento de las cubiertas de la escuela Mas Rampinyo de Montcada i Reixac (Barcelona) --751.225,31 euros--.

Se está trabajando en la redacción de los proyectos de nueva construcción del Institut Arraona de Sabadell, del Cinc Sènies de Mataró, del Institut Escola 2L de Viladecans (Barcelona) y del Institut Ermessenda de Girona; y se ha adjudicado la redacción del proyecto de nueva construcción del Institut Nou de L'Hospitalet de Llobregat.