La Generalitat lamenta el "feminicidio" de una mujer de El Vendrell (Tarragona)

Archivo - Imagen del teléfono al que se debe llamar en caso de sufrir algún tipo de violencia machista - IGUALTAT - Archivo

TARRAGONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha lamentado el "feminicidio" de una mujer de El Vendrell (Tarragona), que se produjo el miércoles 31 de diciembre y se ha confirmado este viernes.

En un comunicado, el departamento ha expresado su "más sentido pésame" al entorno de la mujer presuntamente asesinada por violencia machista y a los vecinos de la localidad.

Con la confirmación de este caso, el número de feminicidios durante 2025 es de 11, correspondientes a 10 mujeres y 1 feminicidio vinculado; y desde que se comenzaron a recoger datos oficiales en 2012, ha habido 159 feminicidios en Catalunya, de los que 149 son mujeres y 10 niños y adolescentes asesinados en el marco de la violencia machista.